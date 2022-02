Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 13 polițiști de frontiera ucraineni care pazeau Insula Șerpilor și au murit in timpul bombardamentului de joi vor primi titlul de Erou al Ucrainei. O inregistrare audio cu ultimele lor cuvinte sfidatoare la adresa atacatorilor a fost facuta publica și a starnit valuri de emoții, relateaza BBC.

- Insula Șerpilor din Marea Neagra, aflata la 45 km de Romania, a fost capturata de forțele ruse, a declarat Poliția de Frontiera a Ucrainei, potrivit CNN. Infrastructura de pe insula a fost distrusa in urma unui atac aerian și a unui bombardament de artilerie, dupa o tentativa eșuata de debarcare a trupelor…

- Pericol pentru țara noastra! Situația din Ucraina este din ce in ce mai alarmanta, asta dupa ce militarii ruși au capturat și Insula Șerpilor, care este situata la 45 kilometri de Romania. Insula a fost distrusa dupa ce a fost bombardata cu armament naval și aviația de lupta a Rusiei.

- Zeci de oameni au fost uciși de focul rusesc, iar cel puțin 19 au disparut de la ora 13:00 pe 24 februarie, la doar șapte ore dupa ce Rusia a inceput invazia totala a Ucrainei din mai multe direcții.

- La cateva ore dupa ce Rusia a inceput atacurile armate asupra, navele rusești au ajuns și in Insula Șerpilor, aflata la doar 45 de kilometri de Romania. In urma cu puțin timp, serviciul de frontiera ucrainean a transmis ca „doua ținte neidentificate” amenința polițiștii de frontiera de pe Insula Șerpilor.

- Razboiul a inceput, in aceasta dimineața, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat „am luat decizia unei operațiuni militare” in zona Donbas și a anunțat ca iși dorește „demilitarizare” Ucrainei, nu ocuparea acestuia. Focuri de arma au fost auzite joi in apropierea aeroportului Boryspil din…

- La punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației au ajuns, joi dimineața, pe jos, zeci de cetațeni din Ucraina care vor sa intre in Romania de teama razboiului pe care Rusia l-a declanșat in aceasta noapte. In zilele urmatoare ar putea sa ajunga in Romania mii de cetațeni ucrainieni. Oficialii…

- Doi militari ucraineni au fost uciși in ultimele ore de tirurile lansate de separatiști in estul țarii. Cei din urma acuza la randul lor un atac al Kievului. Ce se intampla acum la Donețk și Luhansk. Emmanuel Macron incearca astazi pentru ultima oara o discuție diplomatica pentru a negocia cu Vladimir…