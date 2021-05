Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Peste 33.000 de vouchere au fost emise solicitantilor aprobati in prima etapa a programului ‘Rabla pentru electrocasnice’, in prima ora de la debutul sesiunii din acest an, informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe propria pagina de Facebook. De asemenea, potrivit ministerului…

- Pragul de 100.000 de conturi create de cetateni in platforma Rabla pentru Electrocasnice a fost depasit duminica, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pe pagina sa de Facebook. Conturile pot fi create pana joi, 20 mai, ora 23:59. Ulterior, in cele 3 etape vor fi selectate echipamentele…

- Lansarea din 14 mai a noului program Rabla pentru Electrocasnice 2021 aduce o serie de modificari importante, de la categoriile de echipamente incluse, etape de desfașurare precum și o noutate despre care nu au fost în prealabil consultați actorii din domeniu, mai exact ignorarea responsabilitaților…

- Pe 14 mai va incepe Programul "Rabla pentru electrocasnice" cu inscrierea beneficiarilor. Iar din 21 mai se poate incepe achizitia de aparatura noua, in trei etape, in schimbul predarii uneia vechi, a anuntat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Conform ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, programul Rabla pentru electrocasnice 2021 va incepe dupa a doua jumatate a lunii aprilie. Bugetul se pastreaza, reprezentțnd o valoare de 40 de milioane de lei, bani ce vor permite achzitia a peste 100.000 de device-uri, iar valoarea…