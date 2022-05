Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie din SUA a anuntat duminica o analiza asupra reactiei fortelor de ordine la atacul armat dintr-o scoala din Uvalde, in Texas, in urma caruia au murit 19 copii si doi profesori, in contextul furiei tot mai mari in legatura cu faptul ca politia nu a intervenit rapid pentru a-l…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, miercuri, ca a scos din functiune sase gari din Ucraina folosite pentru a furniza Fortelor ucrainene arme de fabricatie occidentala in estul tarii, relateaza Reuters.

- IPJ Alba: 200 de polițiști asigura masuri de ordine in weekend-ul de 1 Mai. 11 aparate radar, folosite la capacitate maxima In weekend, aproximativ 200 de politistii din Alba vor actiona, zilnic, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de ordine si siguranta publica a manifestarilor specifice organizate…

In perioada 29 aprilie – 02 mai a.c., peste 850 de politisti clujeni din cadrul structurilor de ordine publica, poliție rutiera, investigarea fraudelor, arme, explozivi și substanțe periculoase,...

- Intalnirea dintre Universitatea Cluj și CSA Steaua, scor 1-0, din runda cu numarul 3 a play-off-ului ligii secunde, a fost marcata de mai multe incidente intre suporteri și forțele de ordine. Fanii steliști din Peluza Sud au facut deplasarea in numar mare la Cluj-Napoca și au avut mai multe „meciuri”…

- Mai mulți pasageri s-au luat la bataie intr-un avion Wizzair, care a aterizat la 21.25 pe aeroportul Otopeni, de pe ruta Copenhaga-București. Piloții au solicitat intervenția forțelor de ordine.

- O unitate militara ucraineana s-a specializat in recuperarea, „reconfigurarea” sau chiar capturarea echipamentelor militare rusesti astfel incat sa fie folosite chiar impotriva militarilor rusi. Unele dintre arme precum rachetele au fost capturate intacte si au putut fi folosite imediat dupa ce au fost…

- ■ autor al mai multor carti in care a incercat „Decodarea Apocalipsei“ , medicul Panait face o analiza a situatiilor prin care a trecut omenirea in ultimii doi ani: pandemie si acum razboiul din Ucraina ■ crede ca nimic nu este intimplator si ca totul face parte din incercarea Ocultei Mondiale de a…