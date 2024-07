Stiri pe aceeasi tema

- „Generația de Aur” – World Stars s-a terminat 3-2. Dupa fluierul final, fiecare fost internațional al „Generației de Aur” a primit cate un trofeu personalizat cu numele lor gravat și o șampanie. Intr-o atmosfera de sarbatoare, cu strigatele fanilor in fundal, jucatorii au agitat sticlele și au transformat…

- Cafeaua nu este doar o bautura energizanta de dimineața, ci un adevarat aliat pentru sportivi. Dovezile științifice susțin eficacitatea consumului de cofeina in imbunatațirea exercițiilor de anduranța de mare intensitate, eforturilor explozive și de mare intensitate, exercițiilor de rezistența, sporturilor…

- Premierul Marcel Ciolacu, s-a aflat luni, 12 mai, intr-o vizita in județul Dambovița, pe șantierul Drumului Național 7 și ulterior la secția de cardiologie a spitalului județean care a fost reabilitata extinsa și dotata cu un angiograf. Ciolacu a subliniat in discursul ținut in fața cadrelor medicale…

- Serviciul Salvamont are cea mai performanta ambulanta de teren din Romania, destinata interventiilor in zone montane si alte locuri greu accesibile, relateaza Agerpres.„Proiect in premiera nationala implementat de Consiliul Judetean la Salvamont Gorj! Inovatie in salvarea montana - cea mai performanta…

- Andrei Prepelița (38 de ani), antrenorul care a readus-o pe Gloria Buzau in prima liga, a comentat „la cald” performanța echipei lui. La finele sezonului 2008/2009, Gloria Buzau retrograda din prima liga, clasandu-se pe ultimul loc, cu doar 17 puncte acumulate in cele 34 de etape. 15 ani mai tarziu,…

- Performanța deosebita pentru un elev de liceu din Gorj care a reușit sa se califice la patru olimpiade naționale și sa se claseze pe locuri fruntașe. Cel mai recent, Mario Scurtu, elev in clasa a X-a la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu“ din municipiul Targu Jiu, a caștigat medalia de Aur la Fizica…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” vrea sa acorde 12 burse de performanța științifica. Calendar și condiții de acordare Universitatea „1 Decembrie 1918” vrea sa acorde 12 burse de performanța științifica. Calendar și condiții de acordare In ciuda efortului ce trebuie depus pentru obținerea acesteia, cuantumul…

- Un moț de doar 7 ani, marea surpriza a Campionatelor Nationale de Sah de șah pentru juniori. Vlad Stan a caștigat titlul național in proba de dezlegari! Performanta remarcabila pentru Stan Vlad, un junior din Campeni antrenat de Mihnea Costachi și David Cordea, care la doar 7 ani a obtinut medalia de…