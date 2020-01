Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Romania anului 2020. O tanara s-a inscris la Academia de Poliție, a dat examenele de admitere și a picat deși ar fi trebuit sa promoveze. Insa, spre deosebire de alți romani care dezgustați de metehnele din sistem au renunțat, tanara a mers tocmai la Ministrul Afacerilor Interne, care…

- Evaluarea activitații Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov pe anul 2019 a fost programata astazi. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai autoritaților publice locale și șefi ai instituțiilor cu care Jandarmeria Brașov coopereaza in indeplinirea misiunilor. Prezentarea…

- Bogdan Despescu, chestor șef de poliție și secretar de stat in Ministerul de Interne, este acuzat ca a plagiat cel puțin 157 de pagini dintre cele 345 ale tezei de doctorat pe care a susținut-o in 2010 la Academia de Poliție. Jurnalista Emilia Șercan susține ca numarul 2 din Ministerul de Interne a…

- Bogdan Despescu, chestor șef de poliție și secretar de stat in Ministerul de Interne, este acuzat ca a plagiat cel puțin 157 de pagini dintre cele 345 ale tezei de doctorat pe care a susținut-o in 2010 la Academia de Poliție. Jurnalista Emilia Șercan susține ca numarul 2 din Ministerul de Interne a…

- Un an de inchisoare cu amanarea pedepsei a primit polițistul Adrian Barbulescu, originar din județul Olt, cel care a incercat sa o impiedice pe jurnalista Emilia Șercan sa-și duca la capat o investigație jurnalistica ce-I avea in vizor pe superiorii polițistului. Adrian Barbulescu și-a aflat luni, 9…

- Avand in vedere activitatea sociala, politica, economica și de susținere a tinerei generații, precum și a invațamantului superior și a cercetarii științifice, ASEM i-a adresat Corinei Crețu invitația de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa. "Sunt deosebit de onorata sa primesc invitația…

- ​Ca doi copii la școala, așa se comporta atât fostul, cât și actualul ministru al Finanțelor. Primul copil spune: - Am descoperit ca ai furat creta. Celalalt: - Nu am furat, ia hai, dupa ore, în curtea școlii. Acum toata școala așteapta ca orele sa treaca mai repede pentru a viziona…

- Politia Capitalei a postat un text pe Facebook in care prezinta cazul unui mascat care la o interventie s-a intalnit cu mama sa, aceasta nestiind ca sta fata in fata cu fiul ei. Povestea vine in contextul in care mai este o saptamana pana se implineste termenul limita pentru depunerea cererilor de inscriere…