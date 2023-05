Stiri pe aceeasi tema

- Imprimarea 3D este viitorul construcțiilor. Cel puțin asta susține un dezvoltator german, care realizeaza cea mai mare cladire de acest fel din Europa. Intreaga structura este creata in mai puțin de șase zile, iar pe șantier lucreaza doar doi muncitori.

- Invazia Rusiei in Ucraina, cel mai costisitor conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, a propulsat Organizația Tratatului Atlanticului de Nord intr-un efort total de a redeveni alianța capabila de a lupta impotriva razboiului care a fost in timpul Razboiului

- Pentru ca se apropie Sarbatorile Pascale, iar tradiția face ca marea majoritate a oamenilor sa aiba pe masa miel, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara le recomanda celor care doresc sa achiziționeze astfel de delicatesa sa o faca doar din centrele…

- Executivul a adoptat astazi proiectul de hotarare initiat de ASF privind reglementarea, pentru o perioada de sase luni, a pietei asigurarilor. Astfel, tarifele RCA ofertate vor fi cele de la sfarsitul lunii februarie 2023, explica vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Cristian Rosu.…

- Sectorul nautic si cel de adventure se vor dezvolta constant iar, in acest context, reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si-au propus sa promoveze, prin mijloace specifice, oportunitatile oferite de aceste industrii, a afirmat Iuliu Stocklosa, presedintele CCIB.…

- Tarile occidentale se confrunta cu o penurie de alimente si sunt fortate sa renunte la unele produse, pe fondul sanctiunilor impotriva Moscovei, a declarat joi, 16 martie, presedintele Rusiei, Vladimir Putin la congresul Uniunii Industriasilor si Intreprinzatorilor din Rusia (RSPP), cea mai mare societate…

- Cutremurul care a lovit Turcia pe 6 februarie la orele 04.17, "cea mai mare catastrofa naturala intr-un secol in Europa", potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a lasat o tara traumatizata. Rude decedate, orase in ruine, viata noua in corturi sau containere: o luna mai tarziu, milioane de…

- Liberty Galați anunța repornirea Furnalului 5 la jumatatea lui martie, avand in vedere semnalele de redresare a pieței oțelului la nivel european, susținute de imbunatațirea costurilor de producție și a prețurilor.