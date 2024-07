Stiri pe aceeasi tema

- CNBC a vorbit cu trei startupuri – Zephalto din Franta, Space Perspective din Florida si World View din Arizona – care isi propun sa ridice turistii in stratosfera folosind capsule presurizate si baloane mari, pline cu gaz. Zborurile spatiale comerciale devin din ce in ce mai frecvente, companii precum…

- Premierul Franței, Gabriel Attal, a anunțat duminica seara, dupa inchiderea urnelor la alegerile parlamentare și victoria alianței de stanga, ca luni dimineața iși va prezenta demisia președintelui Emmanuel Macron. Acest anunț marcheaza inceputul unei perioade de incertitudine politica in Franța. „Ii…

- Astazi este o zi de regal fotbalistic in turneul EURO 2024, cand vom asista la primele doua meciuri din sferturile de finala: Spania se confrunta cu Germania la ora 19:00 CET, urmata de un duel intre Franța și Portugalia la ora 22:00 CET. Aceste meciuri vor avea loc pe doua stadioane iconice din Germania,…

- Periactin, un antialergic vandut gratuit in farmaciile din Franța, va fi in curand disponibil doar pe baza de rețeta, deoarece femeile i-au dat o alta destinație: marirea feselor. In ultimii ani, Agenția Naționala pentru Siguranța Medicamentului (ANSM) din Franța a lansat mai multe semnale. In cele…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene va dezbate, luni, sesizarea Romaniei privind mandatul european de arestare pentru Paul de Romania, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Curtea de Apel Brașov a facut aceasta sesizare dupa ce instanțele din Franța și Malta au refuzat sa-l extradeze pe Paul…

- Cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza trebuie sa țina cont ca sindicatul controlorilor de trafic aerian UNSA-ICNA din Republica Franceza a lansat un apel la greva pentru sambata, atenționeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Urmare a apelului…

- Intr-un trecut nu prea indepartat, Laptuca salbatica era o planta foarte celebra pentru proprietațile sale medicinale. Acesta era considerat un substituent pentru opiu, fiind supranumit și "opiul saracului" datorita prețului scazut și accesibilitații sale. In secolul al XIX-lea, Laptuca salbatica era…

- Turiștii care au ales sa petreaca minivacanța de 1 Mai la mare au parte de o surpriza mai puțin placuta. Deși s-ar fi așteptat ca vremea sa fie in acord cu atmosfera de vacanța, cel puțin in prima zi a mini-concediului, lucrurile nu au fost deloc pe placul lor in aceasta privința. Iar in zilele […]…