- Lidl este una dintre companiile care, impreuna cu Rețeaua Bancilor pentru Alimente, sprijina combaterea risipei alimentare prin acțiuni de amploare la nivel național 29 septembrie a fost declarata Ziua Mondiala impotriva risipei alimentare de catre Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor…

- In data de 25 septembrie 2020, Asociația și Consorțiul de clustere INTER-BIO impreuna cu USH Pro Business au organizat, la Tulcea, seminarul - dezbatere „Provocarile din agricultura ecologica”, eveniment desfașurat in format hibrid (online și in-situ, la hotel Esplanada din Tulcea). La eveniment au…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare a transmis o scrisoare deschisa catre premierul Ludovic Orban, ministrul Agriculturii Adrian Oros și ministrul Finanțelor Florin Cițu in care solicita declararea starii de calamitate și pentru amanarea ratelor . SCRISOARE DESCHISA Domnului Premier Ludovic ORBAN,…

- Incepand cu 15 septembrie, a.c., Victoriabank lanseaza un nou serviciu – Cash by Code. Noua funcționalitate va permite retragerea numerarului la bancomatele bancii fara prezența cardului, in doar cateva secunde. Procedura este foarte simpla si consta din 5 pași: Clientul acceseaza aplicația mobila VB24…

- Viața de cuplu prezinta atat suișuri, cat și coborașuri. Ultima perioada insa a reprezentat o provocare imensa iar regulile de distanțare sociala, munca de acasa, precum și alte schimbari impuse de situația actuala au generat numeroase tensiuni in viața cuplurilor. Start-up-ul local “Draga Julieta”…

- Fermierii in agricultura ecologica pot solicita și alte forme de sprijin pentru venit in cadrul politicii agricole comune (PAC). Acestea includ plațile directe și plațile pentru tinerii fermieri. In plus, ei sunt automat eligibili pentru plațile pentru inverzire, a anunțat europarlamentarul roman Daniel…

- Familia clusterelor axate pe produse ecologice a semnat astazi, 31 iulie 2020, la Primaria Barnova un acord de creare a consorțiului de clustere specializat tematic pe domeniul agriculturii ecologice și procesarii produselor certificate ecologic. Astfel, clusterele: Bio Danubius, creat in anul 2014,…

- Start-up-rile romanești Cubus Arts și Instant Factoring anunța ca au realizat integrarea platformelor pe care le opereaza pe piața din Romania – factureaza.ro , respectiv Instantfactoring.com .