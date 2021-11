Marilena Nedelcu Medicii trag un semnal de alarma. Numarul pacientilor cu probleme dermatologice depistate in stadii avansate a crescut in perioada de pandemie. De teama imbolnavirii, pacienții au ajuns la medic doar atunci cand simptomele bolii au devenit greu de suportat. Bolile de piele au un impact major asupra calitații vieții și, din fericire, inovatia […] The post Inovația, un aliat redutabil in lupta cu afecțiunile pielii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .