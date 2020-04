Stiri pe aceeasi tema

- Înotatorul Robert Glinta a povestit pentru site-ul oficial al Federatiei Române de Natatie cât de grea este adaptarea la noul stil de viata, izolarea la domiciliu. Glinta este primul sportiv român care a reusit sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit Mediafax.…

- Cristiano Ronaldo a postat un nou clip video pe rețelele de socializare in care arata cum iși petrece timpul in timpul izolarii la domiciliu. De aceasta data, jucatorul lui Juventus se antreneaza și se distreaza alaturi de iubita lui, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo (35 de ani) este una…

- Inotatorul Robert Glinta a declarat intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca se pregateste pe uscat in propriul living pentru a diminua cat mai mult regresul cauzat de absenta antrenamentelor in bazin, obiectivul sau pentru Jocurile Olimpice din 2021 fiind castigarea unei medalii de aur. …

- Companiile globale de asigurAƒri se vor confrunta cu o notAƒ de platAƒ imensAƒ A®n cazul A®n care coronavirusul va forAa anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2020, iar estimAƒrile referitoare la costul asigurAƒrii competiAiilor sportive ajung la...

- Romania are 80% sanse sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din acest an, cu gimnastica ritmica. Irina Deleanu, presedintele Federatiei de Gimnastica Ritmica si Maestru Emerit al Sportului, a vorbit despre condițiile in care se antreneaza sportivele.

- Inotatorul Roland Schoeman (Africa de Sud), campion olimpic si mondial, a fost suspendat un an pentru dopaj, a anuntat joi Federatia Internationala de Natatie (FINA).Conform AFP, Roland Schoeman, in varsta de 30 ani, medaliat cu aur la JO 2004 de la Atena, in proba de stafeta 4x100 m, si triplu campion…

- Bogdan Burcea, antrenorul de la SCM Craiova, a fost votat in unanimitate, urmand sa se ocupe de destinele echipei naționale. Președintele FRH, Alexandru Dedu, a impus noii conduceri tehnice calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo! Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a validat…