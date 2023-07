Stiri pe aceeasi tema

- FOTE 2023: Medalie de aur si doua de bronz pentru inotatorii romani la Maribor / FOTOInotatorii romani au cucerit, marti seara, o medalie de aur si doua de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia), informeaza Agerpres. CITESTE SI Scrima:…

- Jucatoarea romana de tenis Alexia Ioana Tatu a debutat cu o victorie la simplu feminin, 4-6, 6-0, 6-2 pe Yelena Lebeau (Franta), duminica, in prima zi a Festivalului Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia) - FOTE 2023.Tatu, legitimata la TEN Club Tenis Buzau,…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, ieri, ca obiectivul Romaniei la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), editia de vara, programata in perioada 23-29 iulie la Maribor (Slovenia), este cucerirea a 20 de medalii.„Tinand cont ca la ultimele…

- Din echipa Romaniei la Jocurile Olimpice de Tineret (Maribor-Slovenia 2023) fac parte doi sportivi, un antrenor și un kinetoterapeut ai secției de Judo a CSM Pitești. Este vorba despre sportivii Iorga Fabian, la categoria 81 kg și Dinca Alexandru, la categoria 90 kg, antrenorul Valentin Ionița și kinetoterapeutul…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a prezentat, vineri, la in cadrul unei ceremonii organizate la Complexul Olimpic "Sydney 2000" de la Izvorani si la care a asistat si premierul Marcel Ciolacu, lotul care va reprezenta Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), editia de vara, programata…

- CARANSEBEȘ – Aflat in plina ascensiune, tanarul atlet Lucian Stefan are un obiectiv indrazneț pentru competiția majora de la finalul lunii iulie. La ultimele concursuri la care a participat nu a ratat podiumul, iar acest fapt il face pe Lucian sa se gandeasca la o medalie cat mai straluicitoare la FOTE…

- Sportul romanesc are din nou motive de mandrie! Vlad Stancu, in varsta de numai 17 ani, a obținut calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, in proba de 1.500 de metri liber. Inotatorul in varsta de 17 ani a luat startul la Campionatele Europene de juniori desfașurate la Belgrad, in Serbia, unde a reușit…

- CARANSEBEȘ – Atletul de la CSȘ Caransebeș a caștigat ambele probe la care a alergat la Campionatul Național U18 de la București! Lucian Ștefan a obținut sambata aurul la 1.500 de metri, cu performanța de 3:54,40s, record personal imbunatațit cu 6 secunde, iar o zi mai tarziu n-a avut adversar nici la…