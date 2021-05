Stiri pe aceeasi tema

- Înotatorul român David Popovici, în vârsta de doar 17 ani, s-a calificat, marți, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa rezultatele bune de la Campionatul European de natatie de la Budapesta.„Rezultat superb pentru natatia româneasca si pentru sportul din…

- Sportivul de la canoe simplu 1000 de metri a avut peripeții in calificari, i s-a facut rau și a obținut in ultimul moment biletul pentru finala Intr-un sport in care Romania a avut mari rezultate de-a lungul timpului, kaiac-canoe, am ajuns sa tremuram pentru cate un calificat la intrecerea olimpica.…

- In perioada 6-9 mai, la Targu Mureș, a avut loc Finala Campionatului Național de lupte U15. Clubul CS Universitatea Craiova a participat cu trei sportivi, iar rezultatele finale sunt de laudat: toți trei au reusit sa urce pe podium. Alexandru Bora (Lps Petrache Triscu Craiova) s-a clasat pe prima pozitie…

- JO se tin in 2021, cu un an de intarziere fata de programul initial. Competitia va avea loc in intervalul 23 iulie - 8 august. Intrecerea japoneza a suferit pierderi de aproape 3 miliarde de dolari, dupa...

- Luptatoarea Andreea Beatrice Ana s-a calificat vineri seara la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, dupa ce s-a calificat in finala turneului de calificare de la Sofia, la categoria 53 de kilograme. "Ce...

- Andreea Beatrice Ana (53 kg) a invins-o pe sportiva din Canada, in semifinale, dupa un meci de foc, cu scorul 4-2. Pentru Ana Andreea va fi prima participare la o editie a Jocurilor Olimpice! Felicitari antrenorilor Nikolai Stoianov, Adina Popescu si staff-ului Adriana Limona (Medic), Beatrice Oancea…

- Larisa Iordache (24 de ani) a fost internata in spital din cauza unei crize renale. Gimnasta va rata finala la individual compus de la Campionatul European din Basel (Elveția). Dupa ce a concurat in Campionatul European de Gimnastica de la Basel, unde s-a clasat pe poziția a patra, obținand atat un…

- Calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, gimnastul roman Marian Dragulescu s-a vaccinat impotriva virusului Covid-19. Marian Dragulescu a fost vaccinat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. „Sanatate și spor in pregatire, Marian Dragulescu!”, au transmis reprezentantii…