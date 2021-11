Înotătorul David Popovici a câștigat titlul european în proba de 200 de metri David Popovici a caștigat, sambata, titlul european in proba de 200 de metri, in bazin scurt. Romanul a inotat distanța intr-un minut, 42 de secunde și 12 miimi, acest timp fiind cea mai buna performanța a sa. David Popovici a caștigat, sambata, titlul european in proba de 200 de metri, in bazin scurt. Romanul a inotat distanța intr-un minut, 42 de secunde și 12 miimi, acest timp fiind cea mai buna performanța a sa. Inotatorul in varsta de 17 ani, a luat aurul la 200 de metri liber, la Campionatele Europene de natatie in bazin scurt de la Kazan, Rusia. E primul titlu european pentru Romania in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

