Daniel Martin, unul dintre tinerii de perspectiva ai inotului romanesc, s-a clasat ultimul in seria sa in proba de 100 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cu un timp (56sec91/100) la peste trei secunde de timpul sau de referinta.

Inotatorul bacauan, medaliat cu aur la in 2018 la Helsinki, la Europenele de juniori, dublu medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, nu a avut suflu si abia a terminat cursa de la 100 m spate, scrie Agerpres.ro.

''Nu am reusit sa duc pana la capat, nu am avut rezistenta. Nu am probleme, ci pur si simplu nu…