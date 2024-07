Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc slujba de sfințire a Bisericii ortodoxe "Buna Vestire" din Targu Mureș – Catedrala Mica, așa cum este cunoscuta de targumureșeni. Ceremonialul de sfințire a fost facut in prezența Mitropolitul Ardealului, IPS Laurențiu Streza, IPS Irineu Pop, Arhiepiscopul Alba Iuliei, și P.S. Andrei…

- In cea de-a doua jumatate a lunii martie a anului curent, Asociația Moașelor Independente (AMI) a organizat la Targu Mureș o serie de cursuri in cadrul Rețelei „Grija de mama", in care au fost dezatute un cumul de problematici privind situația actuala a moașelor in sistemul medical din Romania. Conform…

- Noul sezon a inceput cu Raliul Harghitei, unde CSM Targu Mures a fost reprezentat de trei echipaje. Toți reprezentanții CSM au reusit sa termine cu brio concursul si au obtinut rezultate excelente. Astfel echipajul Laszlo Lorand – Sipos Hunor a terminat concursul pe primul loc la clasa A1 si pe locul…

- Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a anunțat, in urma cu cateva zile, prin intermediul unei postari facuta pe pagina sa de Facebook, ca de la sfarșitul lunii mai vor porni doua zboruri saptamanale de pe Aeroportul Internațional "Transilvania" Targu Mureș catre Antalya, Turcia."Zborurile…

- Sportivii mureșeni din cadrul CSM Targu Mureș au facut performanța la Campionatul National de inot – seniori, tineret, juniori – care s-a desfașurat la Otopeni. Cei doi, Daniel Nicusan și Nimrod Koncz, antrenați de Karoly Bartalis au cucerit 6 medalii, dintre care 3 de aur, 2 de argint si una de bronz.…

- Reprezentanții Sondaje Marketing Relații Publice au prezentat vineri, 19 februarie, rezultatele unui sondaj de opinie realizat in luna aprilie 2024, la nivelul municipiului Targu Mureș, cu privire la alegerile care vor avea loc in data de 9 iunie."Prezentul "Raport de cercetare" este rezultatul unui…

- Peste 370 de sportivi de la 73 de cluburi au luat startul in weekend-ul tocmai incheiat la Cupa Romaniei U20 Calarași 2024, pe saltelele din Sala Polivalenta „Ion C. Neagu", in lupta lor pentru mult ravnitele medalii. Luptatorii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș, fiind la prima lor participare la aceasta…

- De-a lungul anilor, publicul din Targu Mureș a avut ocazia sa vada multe dintre producțiile sale, fiind un invitat obișnuit al teatrelor din orașul nostru. A regizat și regizat la Teatrul Barka , Teatrul Național , Teatrul Miklos din Radnot , Teatrul Vig , Teatrul Katona Jozsef din Kecskemet , Teatrul…