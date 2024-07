Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Miloșovici, in varsta de 47 de ani, este considerata cea mai valoroasa gimnasta romana a anilor 1990. De-alungul anilor, sportiva a fost discreta cu viata personala, astfel ca, putini sunt cei care știu cine este sotul ei. In cadrul unui interviu pentru Unica, Lavinia a dat detalii mai putin…

- Am facut sport timp de 12 ani: handbal, baschet și atletism. Orele intregi de antrenamente și meciuri m-au invațat despre fair play, munca in echipa și rolul vital al mișcarii pentru sanatate. A fost un motiv in plus sa-i apreciez pe toți participanții la ce-a de-a patra ediție a Turneului de Old Boys…

- Nu foarte departe de București, la doar 30 de minute de mers cu mașina, se afla un loc de poveste, despre care cei de aici spune ca a pornit de la un vis. Așa ca, daca nu ai nimic de facut in aceste zile, poți sa vizitezi și tu muzeul unic din Romania care se […] The post Muzeul unic din Romania care…

- Politistii locali vor protesta, miercuri, in fata Guvernului, avand mai multe solicitari de natura financiara, dar si modificarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, in sensul inlocuirii sintagmei 1 post / 1000 locuitori/ cu 1 politist local /1000 locuitori. Citește articolul complet Politistii locali…

- Forul administrativ județean clujean a alocat anul acesta suma de 1.050.000 de lei pentru asociațiile și cluburile sportive din județ care au indeplinit criteriile de eligibilitate prevazute in regulament.

- Ești pregatit pentru un weekend plin de experiențe senzoriale in Iulius Parc? In acest final de saptamana, food-truck-urile de la Street FOOD Picnic – ediția de primavara, te așteapta cu o varietate de sortimente internaționale savuroase, iar lineup-ul vibrant de DJ te invita la dans și multa distracție.…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat prețurile la carburanți pentru urmatoarele trei zile. Astfel, șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu un ban mai mult, iar pentru cel la motorina - cu treisprezece bani mai puțin.

- Antena este casa Formula 1™ in Romania. Cel mai spectaculos sezon din istoria legendara a acestui sport va avea 24 de curse si va fi transmis integral de canalele Antena si in platforma AntenaPLAY.