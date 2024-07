Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Robert-Andrei Badea a castigat medalia de aur in proba de 200 m mixt, joi, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Vilnius (Lituania), cu timpul de 2 min 00 sec 05/100, nou record...

- Robert Badea (16 ani) s-a impus joi la 200 metri mixt la Campionatele Europene de juniori de la Vilnius (Lituania), dupa ce miercuri Vlad Mihalache (18 ani) facuse același lucru la 200 metri fluture. Campionatele Europene de juniori ne ofera o privire spre viitorul inotului din Romania. Anul acesta…

- Rebecca Diaconescu (18 ani) va participa la prima sa ediție de Jocuri Olimpice, dupa alocarea unui loc de universalitate in proba feminina de 200 metri liber. Ea li se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu. Delegația Romaniei a ajuns la 102 componenți. Romania va fi reprezentata la Paris in probele…

- Romania este reprezentata de 24 de sportivi la Campionatele Europene de natație pentru juniori ce vor avea loc in perioada 2-7 iulie, la Vilnius (Lituania). Printre aceștia se afla și trei inotatoare din Falticeni, legitimate in prezent la Dinamo, este vorba de Aissia Prisecariu, Daria Silișteanu și…

- David Popovici (19 ani) se afla in fața ultimei curse inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. El va inota in aceasta seara de la ora 19:36 in proba de 200 metri liber. Finala de la 200 metri liber in care va inota David Popovici este transmisa de Antena 3 CNN și se poate vedea online pe AntenaPLAY…

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…

- David Popovici a caștigat patru titluri naționale, și-a indeplinit baremul pentru Campionatele Europene, și-a stabilit cei mai buni timpi ai anului la 100 și 200 m liber, la Otopeni, iar de luni revine la antrenamente pentru a pregati Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici a terminat Campionatele…

