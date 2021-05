Stiri pe aceeasi tema

- Aur pentru Robert Glinta, aur pentru Romania. Imnul Romaniei s-a auzit in Duna Arena din Budapesta! Și asta datorita lui Robert Glința, care a facut o cursa extraordinara și a cucerit medalia de aur in proba de 100 m spate la Campionatele Europene. Este prima medalie cucerita de Romania la un Campionat…

- Inotatorul roman Robert Glinta a cucerit medalia de aur in proba de 100 m spate, joi seara, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta, cu timpul de 52 sec 88/100. Glinta, calificat la JO de la Tokyo in proba de 100 m spate, a obtinut a doua sa medalie la Europenele de la Budapesta, dupa argintul…

- Inotatorul roman David Popovici a stabilit, joi, un nou record national in proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Sportivul de 16 ani, pregatit de antrenorul Adrian Radulescu, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 48 sec 38/100 in seriile probei de 200…

- Inotatorul roman Robert Andrei Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 50 m spate la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost inregistrat cu al doilea timp in serii, 24 sec 51/100, dupa rusul Kliment Kolesnikov…

- Înotatorul român David Popovici, în vârsta de doar 17 ani, s-a calificat, marți, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa rezultatele bune de la Campionatul European de natatie de la Budapesta.„Rezultat superb pentru natatia româneasca si pentru sportul din…

- Inotatorul roman Robert Andrei Glinta s-a calificat in finala probei de 50 m spate din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In prima semifinala, sportivul pregatit de antrenorul Mugur Tomescu s-a clasat pe locul intai, cu timpul de 24.57 secunde, a treia performanta a…