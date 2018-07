Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman Daniel Martin (17 ani) a cucerit, joi, titlul european la 100 de metri spate cu un nou record national de juniori, 53,52 secunde, informeaza Mediafax.Dublu medaliat in 2017, cu argint la europene si cu bronz la mondiale, bacauanul a reusit o cursa fantastica la Helsinki, unde…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu va juca finala de dublu a turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 852.564 dolari, dupa ce au invins, vineri, in penultimul act cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Ekaterina Makarova…

- Sportivii romani Leonid Carp si Victor Mihalachi au cucerit duminica medaliile de aur in proba de Canoe-2 pe 500 m, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Belgrad. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Romania va participa cu un lot de 42 de sportivi, 21 de baieti si 21 de fete, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Gravelines, in nordul Frantei, intre Calais si Dunkerque, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Intrecerile vor incepe sambata, 26 mai, iar finalele vor avea loc duminica,…

- Sportivul roman Ivan Guidea a cucerit medalia de bronz, duminica, in limitele cat. 61 kg, la stilul liber, dupa ce l-a invins pe azerul Mirjalal Hasan Zada in meciul decisiv, la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia). Guidea a fost invins, sambata, in sferturile de finala de georgianul…

- Sportivul roman Mihai Mihut a cucerit medalia de aur la cat. 63 kg, iar Alin Alexuc-Ciurariu a luat bronzul la cat. 130 kg, ambii la greco-romane, marti, la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Federatia…