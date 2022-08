Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber, la Campionatele Europene de natatie de la Roma. Asta dupa ce ieri Popovici a cucerit titlul in proba de 100 m liber, cu un nou record mondial (46 sec 86/100). Citește și: David Popovici a cucerit medalia de aur…

- Inotatorul roman David Popovici, 17 ani, s-a calificat in finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu timpul de 46,98 de secunde, un nou record european stabilit in semifinalele de vineri, 12 august, informeaza Agerpres.Popovici, campionul mondial en titre la 100…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat vineri in semifinalele probei de 100 m liber, din cadrul Campionatelor Europene de natatie pentru seniori de la Roma, cu cel mai rapid timp din serii, un nou record al competitiei continentale.

- Inotatorul roman Robert Glinta a terminat pe locul 4 in finala probei de 50 metri spate la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Inițial, Glința a incheiat proba pe locul 5, insa Justin Ress, caștigatorul cursei, a fost descalificat, astfel ca toți concurenții au urcat un loc. Robert a terminat…

- Inotatorul Robert Glinta (25 de ani) va concura, sambata seara, intr-o noua finala la Campionatul Mondial de inot pentru seniori in bazin de 50 m, editia Budapesta 2022. Finala probei de 50 de metri spate este programata la ora 19:02 și va fi transmisa in direct pe TVR. Glința va concura in finala de…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, in finala probei de 50 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu al saselea timp din semifinale, 24 sec 54/100, scrie digi24.ro.

- Inotatorul roman Robert Glinta s a calificat, vineri, in finala probei de 50 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta.Glinita a obtinut al saselea timp din semifinale, 24 sec 54 100, conform Agerpres.roTot vineri, Glinta 25 ani , legitimat la CS Dinamo, obtinuse al saptelea timp…

- Inotatorul roman Robert Glinta (25 de ani) a ocupat locul opt, ultimul, in finala probei de 100 m spate din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Budapesta (Ungaria). Campion european la 100 m spate in 2021, Glinta, care fusese inregistrat in semifinale cu timpul de 53 sec 00/100, a terminat…