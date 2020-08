InoataChelutu – noua expresie devenita virala de la Dorian Popa

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in trecut mulți agricultori iși puneau mari speranțe in participarea la targuri de profil (evenimente organizate de cateva ori pe an), acum se poate spune ca resurse de acest gen sunt disponibile continuu, cu acces permanent de oriunde, fara a necesita nici macar deplasare. In paralel, dezvoltarea…

- Minecraft este cel mai vandut dar și cel mai poluant joc video din toate timpurile, cu emisii de CO2 de 600 milioane kg, conform organizației SaveOnEnergy. SaveOnEnergy a constatat ca emisiile de CO2 ale primelor șase cele mai vandute jocuri este de 841.131.250 kg de CO2, echivalentul echivalentul…

- Dorian Popa face cinste de ziua lui cu o noua colaborare cu Liviu Teodorescu. Cei doi artisti au lansat piesa „Sar pe noi”, in avans de ziua de nastere a lui Dorian, pe care si-o sarbatoreste astazi, 7 august. „Sar pe noi” este a doua piesa pe care o lanseaza in colaborare Dorian si Liviu, dupa mega-hitul…

- Comertul online este latura frumoasa a necazului prin care trecem si incercam sa gasim o modalitate sa-i ajutam din punct de vedere financiar pe retailerii de pe partea de e-commerce, a declarat, miercuri, intr-o videoconferinta de specialitate, Liviu Rogojinaru, secretar de stat pentru Mediul de…

- Vision Clean, unul din jucatorii de pe piața dezinfectanților din Romania, a inregistrat in perioada martie - iunie o creștere a vanzarilor in online de 550%, de 6 ori mai mult comparativ cu aceeași perioada a anului 2019. In ceea ce privește categoria dezinfectanților profesionali in perioada martie…

- Utilizarea tehnologiei pentru munca pe timp de pandemie are deja efecte asupra angajaților, arata un studiu realizat de catre compania de cercetare iSense Solutions. Mai exact, 74% dintre romanii din mediul urban vor o pauza de la mediul online și o conexiune directa cu alte persoane, cum ar fi familie,…

- West Summer University este un proiectorganizat de Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara,cu sprijinul Universitații de Vest din Timișoara. Anul acesta, proiectul desfasoara o editie speciala, intitulata WebSU. Editia isi propune sa le ofere elevilor din Romania si Republica…

Piesa „Do I Wanna Know?" a fost lansata pe 18 iunie 2013, iar inregistrarea single a fost nominalizata si la premiile GRAMMY, anunța Mediafax. Pana in prezent, doar 25 de videoclipuri…