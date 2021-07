Stiri pe aceeasi tema

- 256 de cereri de finanțare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, au fost depuse de tineri care au revenit in țara din strainatate pentru a-și dezvolta ferme in localitațile din care provin. Este vorba despre fonduri europene care ar urma sa fie alocate prin intermediul submasurii 6.1 – Diaspora…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica un proiect de lege care aduce sancțiuni mult mai aspre pentru persoanele care ard ilegal deșeuri. Proiectul prevede pedepse cu inchisoarea de pana la 3 ani, dar și amenzi de jumatate de milion de lei. Proiectul de lege prevede faptul ca inspectorii Garzii…

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). La 1 ianuarie…

- Facebook Inc. issued a new report on Wednesday showing that most networks of accounts that the company removes for “inauthentic behaviour” originate in Russia or Iran, which accounted for 50 different network removals since 2017, according to Bloomberg. A total of 9 “inauthentic” networks originating…

- Alteța Sa Prințul Dimitrie Sturdza a reacționat la acuzele venite din partea ONG-ului Agent Green aduse Prințului Emanuel de Liechtenstein referitoare la impușcarea ursului Arthur. Intr-un interviu acordat zi de zi.ro, Prințul Dimitrie Sturdza a precizat ca il vor da in judecata pe reprezentantul Agent…

- European stocks were cautiously higher on Monday morning as global investors weighed concerns over a rise in inflation and the increase in COVID-19 cases that largely attributed to the spread of the Indian variant, according to CNBC. The pan-European Stoxx 600 climbed 0.2% in early trade, with autos…

- Elevii se intorc la școala dupa ce rata de infectare a scazut considerabil in toata țara. Ca urmare, cea de-a doua saptamana de școala dupa mega-vacanța de primavara incepe cu 450.000 de elevi mai mulți fața de saptamana trecuta. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat la Antena 3 ca in felul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a omului de afaceri Dorin Cocoș, pentru infracțiunea de spalarea banilor. Potrivit DNA, in perioada 2009-2011, inculpatul…