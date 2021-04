Înnourări temporare ziua și senin noaptea Vineri, temperaturile sunt in scadere. Soarele rasare la ora 06:27. Cerul va fi variabil cu innorari temporare, posibil ca local sa mai cada precipitații. In zonele inalte se vor semnala precipitații mixte. Vantul va sufla modera cu intensificari mai ales in zona montana și se va produce bruma. Soarele va apune la ora 20:25. Minimele vor fi cuprinse intre 6 și 8 grade, iar maximele intre 11 și 13 grade. Sambata și duminica, se anunța vreme buna. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

