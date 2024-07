Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada, in toata tara, cu valori mai ridicate in sudul tarii, pana la inceputul lunii august. Saptamana 08.07.2024 – 15.07.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar…

- Cum va fi vremea in iulie in RomaniaSaptamana 1 - 8 iulieIn prima saptamana a lunii, temperaturile medii vor fi mai ridicate decat valorile normale pentru aceasta perioada in estul, sudul și sud-estul țarii. In vestul extrem, temperaturile vor fi ușor mai scazute, iar in restul țarii, acestea vor fi…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi vreme instabila, cu ploi torențiale, insoțite de descarcari electrice. In acelși timp, maxima termica va urca pana la 27 grade Celsius.

- Vremea va fi caniculara in Bucuresti pe parcursul urmatoarelor zile, cu conditii pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperaturile vor atinge pana la 37 de grade Celsius, arata o prognoza speciala pentru București, publicata sambata de Administratia Nationala…

- Meteorologii avertizeaza ca sfarșitul de saptamana aduce temperaturi caniculare, dar nu scapam nici de furtuni. Izolat, se vor semnala vijelii, iar valorile termice vor fi in creștere. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a avertizat, la Digi 24, ca maximele vor…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obisnuite pe tot parcursul lunii iunie, in special in regiunile sudice, anunta marti ANM, care a facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, relateaza News.ro.Saptamana 03.06.2024 – 10.06.

- Vremea in Moldova se anunța predominant insorita astazi, cu o tendința de innorare spre seara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, exista o posibilitate redusa de precipitații, fara așteptari de ploi semnificative.

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei, pana la sfarșitul lunii mai, cu excepția saptamanii 6 – 13 mai, cand vor fi normale pentru aceasta etapa, se arata in prognoza pe urmatoarele patru saptamani, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologii spun ca temperaturile…