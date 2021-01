Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Adela Popescu a dat gerul din Romania pe o vacanța insorita pe plajele din Maldive! Proaspata mamica și-a ”riscat” viața in vacanța mult așteptata! Laura Cosoi a povestit totul! Ce a facut prezentatoarea TV, insarcinata fiind?

- Adela Popescu și Radu Valcan se afla de cateva zile intr-o vacanța de vis in Maldive, impreuna cu cei doi baieți ai lor. Prezentatoarea de la Pro TV este insarcinata pentru a treia oara, iar ea și soțul ei traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Adela a postat pe contul de socializare un mesaj,…

- Amna (36 de ani) a fost prima concurenta care a parasit competiția Survivor Romania 2021. Artista, care a facut parte din echipa Faimoșilor, a fost eliminata in ediția difuzata de Kanal D pe 17 ianuarie 2021. Și de la Razboinici a plecat un concurent, Lucian Barbu, profesor de inot, insa din cauza unei…

- Insulele Maldive sunt destinația cea mai cautata in aceasta perioada de catre iubitorii de vacanțe. Chiar daca iși petrece vacanța intr-un loc de vis, Adelina Pestrițu nu este așa entuziasmata. Aceasta a marturisit intr-o postare ca are fobie de șoparle, gandaci, furnici și alte insecte, iar in locul…

- O aeronava TAROM Boeing 737 a aterizat luni in Maldive, dupa o calatorie de 12 ore, acesta fiind primul zbor operat de compania romaneasca in insula exotica din Oceanul Indian. Zborul a fost organizat de un operator de turism care a primit sute de cereri din partea romanilor care doresc…

- Artistul Pepe (41 de ani), pe numele sau real Ionuț Pașcu, și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit cantarețului, cel…