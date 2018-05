Stiri pe aceeasi tema

- Rapper-ița Stefflon Don n-a avut o experiența prea placuta la vizionarea unui film Avengers. Artista le-a scris tuturor fanilor de pe Instagram despre experiența traumatizanta prin care a trecut și e atat de funny. Intr-un instastory cantareața a descris experiența ca fiind una terifianta de-a dreptul…

- Mijlocul lunii aprilie a adus o premiera pentru comunitatea Instagram din Romania. #Instafestival este primul festival dedicat oamenilor creativi activi pe Instagram. Au participat peste 300 de creatori de conținut și au generat 1000 de fotografii in doar cateva ore. Evenimentul s-a petrecut in doua…

- Zayn a scos cateva zvonuri dupa ce weekendul trecut artistul și-a petrecut noaptea la Gigi acasa. Imediat dupa ce artistul a fost vazut plecand dimineața in aceleași haine, Gigi i-a dat lui Zayn un like la o postare pe Instagram. Deși ambii le-au spus prietenilor ca vor ramane prieteni apropiați, internetul…

- Robbie Williams nu s-a putut abține și a mai adaugat un tatuaj la colecție. Ca e un tatuaj permanent sau e doar o gluma, asta ne poate raspunde doar artistul, insa o fotografie de pe Instagram a starnit cele mai funny reacții ale publicului. Deși portretul tatuat pe mijlocul pieptului nu pare unul foarte…

- Ed Sheeran e un adevarat superstar și pentru a ajunge la el, fanii trebuie sa treaca prima data de bodyguardul personal al acestuia. Deși pare un tip fioros, Myres și-a deschis un cont de Instagram unde ne arata cat de dulce și protectiv e el cu Ed Sheeran, pe care trebuie sa-l pazeasca de belele in...…

- Diplo tocmai ce și-a lansat ultimul single in colaborare cu Lil Xan, dar intre timp i-a sarit imaginația la un alt proiect. Postand pe Instagram o fotografie cu o caseta pe a carei coperta scrie “L, S, D”, Diplo tocmai ne-a dat numele proiectului, care se intampla sa fie și numele piesei pe care trio-ul...…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Heidi Klum. “Astazi avem o poza de vacanta. Desi familia nu e completa, peisajul este absolut mirific. Modelul Heidi Klum si cei 4 copii ai sai ne arata cat de frumos e Hong Kong-ul de la inaltime. We Love Hong Kong a postat vedeta pe contul ei…

- Ți-e dor de Inna? Și noua ne e! Poate de asta am inceput sa ii urmarim fiecare pas pe Instagram (no stalking…) Zilele trecute am aflat ca Inna și-a schimbat look-ul pentru filmarile la clipul piesei “Stay” și cu ajutorul unor extensii a revenit la acea Inna cu par lung pe care o știam. “Went... View…