- Celebra cântareața Inna a fost ranita dupa ce scena pe care cânta s-a prabușit, în timpul concertului sau din Istanbul.Artista românca a postat apoi un mesaj pe rețelele sociale, prin care ași asigura fanii ca este în siguranța și c va continua turneul…

- Inna a ajuns la spital dupa ce scena din Istanbul pe care cânta s-a prabușit, cântareața din România facând publica o imagine în care apare cu picioarele bandajate și și-a asigurat fanii ca se simte bine. Artista din România s-a ranit dupa ce scena pe care performa…

- Renumitul DJ suedez s-a stins din viața pe 20 aprilie, dar asta nu inseamna ca il vom uita. In 2015 Avicii a avut unul dintre cele mai spectaculoase show-uri pe care festivalul Untold le-a vazut. In cea de-a 2 a seara de festival tanarul DJ a strans nu mai puțin de 60.000 de ascultatori și... View Article

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand autobuzul, care venea de la Istanbul si se indrepta spre Tokat…

- Regretatul Roy Orbison, unul dintre cei mai apreciati muzicieni americani ai tuturor timpurilor, revine pe scena, sub forma unei holograme. Nu vorbim de un singur spectacol, ci de un turneu care incepe in aceasta primavara.