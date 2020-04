INNA revine cu videoclipul oficial al single-ului ”Not My Baby”

Stiri pe aceeasi tema

- Cameleonica, versatila, creativa, nonconformista, Delia nu inceteaza sa iși surprinda fanii cu fiecare lansare și colaborare. Artista revine cu piesa “Cum era”, cu super vibe și sound trap, o colaborare inedita cu Nane. Piesa a fost compusa de Delia cu Nane și produsa de Alex Cotoi, cu care Delia a…

- ”M-am intors la iubirea mea eterna pentru EDM, așa ca pentru voi Not My Baby! Enjoy and stay safe!”, a transmis INNA. ”Not My Baby” a fost compusa de Junior Oliver Frid, Lara Andersson, Michelle Buzz, Alexandra Elena Apostoleanu (INNA) și Fridolin Walcher și produsa de Freedo, producator care a colaborat…

- NOSFE a cunoscut succesul atat ca parte din Satra Benz, unde este poreclit Unchiul BENZ, cat și datorita unor hit-uri precum “Condimente” (feat. Ruby), “Dai” și “Filme cu noi” (Alina Eremia feat Nosfe). A debutat sub numele de Nosferatu cu un stil clasic de Hip Hop, evoluand rapid cu fiecare album lansat…

- Numarul cazurilor de coronavirus se inmulțesc pe teritoriul Romaniei. Conform Ministerul Sanatatii din Romania, situația, in acest moment, arata cam așa: Caz 46 Femeie, 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel și care s-a intors in Romania in data de 29 februarie. Caz 47…

- „Bad Guy” al lui Billie Eilish a fost desemnat de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) single-ul anului 2019 in lume, potrivit news.ro.Acesta este al cincilea single al cantaretei americane in varsta de 18 ani, inclus pe albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We…

- Lady Gaga revine pe scena muzicii pop cu un videoclip futurist care insoteste noul ei single, intitulat "Stupid Love", informeaza Press Association. Vedeta americana s-a intors la radacinile sale muzicale, odata cu lansarea primei piese oficiale de pe viitorul ei album, al saselea din cariera sa. Noua…

- Ne bucuram de fiecare data cand avem posibilitatea sa lansam piesele artiștilor romani talentați din noul val in direct pe radio. De data asta a fost randul lui Amuly și a piesei „Sa sara„, primul single extras de pe albumul „Blindat„. Amuly a inceput sa scrie inca de la 11 ani, fiind puternic influențat…