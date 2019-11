Stiri pe aceeasi tema

- INNA lanseaza astazi single-ul „Bebe”, o piesa in limba franceza și engleza compusa de artista cu Vinka, Marco & Seba și Theea Miculescu și produsa de Marco&Seba. INNA a colaborat cu aceștia pentru cele mai cunoscute single-uri care au devenit hituri in intreaga lume: „Ruleta”, „Nirvana”, „Yalla”, dar…

- Carla’s Dreams revin cu o noua colaborare cu Blacklist pentru piesa “Baila Conmigo”, un sound cool și un videoclip urban și dinamic. Piesa a fost compusa și produsa de Blacklist, iar videoclipul a fost regizat de Raluca Netca (BMABID) și Alexandru Mureșan (DoP) – NGM Creative. “E din proprie experiența?…

- Blacklist și Carla’s Dreams lanseaza clipul piesei „Baila conmigo” – o poveste care vorbește despre dinamica in cuplu. Piesa a fost cantata in premiera pe scena The Artist Awards de la Craiova, week-endul trecut, acolo unde artiștii au oferit publicului un show memorabil. „Baila conmigo” este un clip…

- Carmen de la Salciua ne-a obișnuit ca fiecare melodie pe care o lanseaza sa ajunga hit. Artista nu se dezminte nici cu noua piesa „Noapte buna, iubi”, care este noul hit al acestei toamne. Videoclipul piesei lansat in urma cu o saptamana de celebra cantareața de muzica de petrecere este pe primul loc…

- Dupa colaborarile cu Sonny Flame, Tara, Betty și Alex Mica, Kalif lanseaza un nou single și videoclip, “Iubește-ma și atat”. Piesa reprezinta o colaborare cu Lettty, tanara artista laureata a mai multor festivaluri internaționale și este compusa de Kalif, videoclipul fiind regizat de Alex Marica. Piesa…

- A fost la un pas sa inmaneze premiul pentru Videoclipul anului unui travestit care semana destul de bine cu Taylor Swift, cantareata premiata pentru ”You Need To Calm Down”. Actorul a parut foarte hotarat atunci cand a fost vorba sa inmaneze premiul si s-a indreptat cu trofeul in brate spre…

- Soția afaceristului Razvan Munteanu originar din Targu Jiu are mare succes cu fiecare piesa noua. Deși a lansat piesa „Dragoste cu dinți” de foarte puțin timp, videoclipul a inregistrat deja peste un milion de vizualizari pe canalul youtube. Videoclipul a fost filmat și regizat de Bogdan Daragiu,…

- Emoție, pasiune, acea iubire care ramane vie și dupa mulți ani. Acesta este mesajul celei mai noi piese a Deliei - „Dragoste cu dinți”. Aceasta a fost compusa de artista și produsa impreuna cu Alex Cotoi, cu care a mai colaborat pentru „Viața la țara”, „Ramai”, „Weekend”. Videoclipul a fost filmat…