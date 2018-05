Inna a trecut prin momente de panica, weekendul trecut, in timpul unui concert in Istanbul. Cantareața a cazut de la doi metri inalțime dupa ce scena pe care concerta s-a prabușit cu ea. De pe patul de spital, vedeta și-a anunțat fanii ca este bine și ca iși va continua turneul in Turcia. Potrivit artistei, […] The post Inna, primele declarații dupa ce a cazut cu scena: „Incepusem sa simt tot mai mare durerea!” appeared first on Cancan.ro .