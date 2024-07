Stiri pe aceeasi tema

- Muzica diversa, originala, speciala și, nu in ultimul rand, noua. Noutați, in aceasta saptamana, de la The Judges, The Albinos, Party Dozen, The Manikins, Poison... The post Special New Music | Piese noi de la The Judges, The Albinos, Party Dozen, The Manikins, Poison Ruin, Ric Robertson etc. appeared…

- Antonia prezinta piesa „Prieteni”, o ironie fina despre oamenii care nu mai știu sa aprecieze valori esențiale precum loialitate, prietenie, sinceritate in relațiile interumane. Este un statement care marcheaza dezamagirile din viața artistei, dar și din experiențele fiecaruia dintre noi. Piesa a fost…

- YouTube incearca sa incheie acorduri pentru muzica AI cu marile case de discuri, in urma lansarii unei funcții de AI generativa anul trecut care produce muzica in stilul unor artiști celebri precum Charli XCX, John Legend și T-Pain. Conform Financial Times, platforma video deținuta de Google ofera sume…

- Iubire, dor, dar și curajul și puterea regasite dupa suferința sunt elementele cheie din noua piesa lansata de Nicole Cherry – ,”Nopțile”. Fanii artistei au așteptat cu sufletul la gura sa asculte varianta integrala de la „Nopțile”. Pe TikTok, sunt peste 8500 de videouri care folosesc sound-ul. Compusa…

- Nascuta la Constanța, in urma cu aproximativ 24 de ani, Erika Isac a reușit a reușit sa se faca remarcata in luna februarie, chiar de Ziua Indragostiților, datorita videoclipului „Macarena”, pe care l-a lansat la acea vreme. Cu aproape 8 milioane de vizualizari pe YouTube pana in prezent, videoclipul…

- Proiectul își propune sa promoveze incluziunea sociala în rândul tinerilor prin muzica. În cadrul acestuia se va organiza un spectacol pentru copii în ziua de 1 iunie, de la ora 11.00 și un spectacol de muzica organizat de tinerii paticipanți la proiect și care ai va avea…

- Milioane de pagubiți vor fi obligați sa-și repare mașinile doar cu piese din dezmembrari daca deputații vor introduce noile propuneri din legea RCA. Proiectul de modificare a Legii RCA nr. 132/2017 a fost inregistrat la Senatul Romaniei, apoi a fost inaintat catre Camera Deputaților și inregistrat sub…

- Feli Donose a stat pe bara anul trecut și nu a lansat noi melodii. Cantareața in varsta de 37 de ani a revenit anul acesta in muzica, la sfatul producatorilor ei, dar și al lui Smiley, care ii e prieten și mentor in cariera. „Ne iubim” e cea mai noua melodie lansata de Feli Donose. Acum doua saptamani…