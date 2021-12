Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Cristi Danileț a dat in judecata Romania la CEDO dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – controlat la acel moment de gruparea Savonea – l-a sancționat pentru niște postari pe Facebook din ianuarie 2019, in care apara independența justiției și critica asaltul PSD asupra magistraților…

- Jurnalista Iosefina Pascal povestește pe Facebook experiența avuta marți seara cand a fost ridicata cu duba și dusa la sediul Poliției dupa protestul de la Parlament. „La ora 22.45, m-am trezit cu poliția, miliția, la ușa. Echipaj de poliție format din doi polițiști in civil, care nu s-au…

- Barbatul era insoțit de cainele sau, cand a dat peste bietul animal. Il zarise intr-un canion din Tierrasanta.N-a stat prea mult pe ganduri și a decis sa ia animalul acasa. Dupa cateva zile, timp in care puiul a inceput sa prinda puteri, barbatul a postat pe o rețea de socializare mai multe fotografii…

- Artista a publicat pe pagina sa de Facebook doua imagini cu tatal sau, Jenea, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. In prima imagine tatal Nataliei apare alaturi de soția sa in ziua nunții, iar cealalta a fost facuta cu 3 ani in urma, dupa ce artista l-a nascut pe Cristian. ”Astazi este o sarbatoare…

- O depașire extrem de periculoasa care se putea incheia cu o tragedie a fost facuta de un șofer din Iași in fața unui TIR care se apropia din sens opus, informeaza Ziare.com . Șoferul indisciplinat, posesor al unui BMW, intra in depașire intr-o zona de drum cu linie continua, chiar in apropierea unei…

- Zi importanta in familia Borcea – Pelinel! Cei doi soți implinesc trei ani de la casatoria religioasa și, cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj emoționant in mediul online, unul care ii e adresat soțului ei. In urma cu trei ani de zile, Cristi Borcea și Valentina Pelinel iși uneau destinele…