INNA pe scena de la UNTOLD OverNight cu cel mai recent single, “Not My Baby”

Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Andrei Columb, care pozeaza pe Facebook drept cantareț, a luat o parte dintre banii donați pentru o familie cu 8 copii care traiește intr-o cazarma, a relatat recent Libertatea. Dar acest lucru nu ar fi fost posibil daca viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, nu ar fi dat subordonaților…

- REȘIȚA – Asta este, dealtfel, soluția de criza adoptata de majoritatea trupelor de teatru din țara și nu numai, iar personalul auxiliar face ordine in decoruri! Managerul Teatrului de Vest Reșița, Florin Gabriel Ionescu, regreta ca nu a anticipat mai demult cat de importante sunt inregistrarile video…

- Dirijorul Cristian Mandeal, care implineste sambata varsta de 74 de ani, este sarbatorit online de Orchestra Romana de Tineret, potrivit news.ro.Recent, au fost publicate pe YouTube fragmente din suita „Der Rosenkavalier”, de Richard Strauss, live din concertul sustinut in august 2019 la Ateneul…

- Timp de 48 de ore poate fi vizionata pe YouTube inregistrarea spectacolului „Vaduva Vesela”, opereta compusa de Franz Lehar, pe un libret semnat de Victor Leon si Leo Stein. Spectacolul a carui premiera a avut loc la Opera de Stat din Viena in 1999 poarta semnatura regizorului Andrei Serban.

- O femeie de 76 de ani din Cluj a murit, dupa ce a fost diagnosticata cu coronavirus, “bilanțul” ajungand astfel la 18 morți la nivel național. A fost inregistrat un nou caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, fiind cazul numarul 18 la nivel național. Este vorba despre o femeie in…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au efectuat, miercuri, zece perchezitii in Capitala si judetele Constanta, Galati si Cluj, la persoane care vindeau online teste rapide pentru depistarea coronavirusului, despre care anchetatorii spun ca sunt false. "Intr-o…

- In aceste zile in care, din cauza masurilor impuse de situatia de urgenta, s-au anulat concertele si manifestarile culturale, artistii se muta in online, potrivit Agerpres.Freestay anunta primul lor concert online, vineri "pe la opt seara", dupa cum spune Florin Ristei pe pagina de Facebook…

- Adolescenții au descoperit șobolanul in momentul in care au intrat in clasa și spun ca nu este prima oara cand se intapla acest lucru, deși Ispectoratul Școlar susține ca s-a facut deratizare, scrie Mediafax.Adolescenții au descoperit șobolanul in momentul in care au intrat in clasa.Animalul s-a ascuns…