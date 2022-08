Stiri pe aceeasi tema

- Echipa HaHaHa Production a preluat controlul canalelor lui Smiley, care e in vacanța, intr-o mica pauza de la online. Colegii lui au decis sa lanseze o piesa pe care el o amana de ceva timp, dar care este “hit-ul studioului”, fiind pe repeat de cateva luni. Astfel, Smiley lanseaza, deși nu știe, „Colecționara”,…

- Liviu Teodorescu continua seria de lansari din cadrul proiectului sau de suflet, #LiTeMoments, ajuns la al cincilea an, cu „Ore-n șir”. „Piesa „Ore-n șir” este despre firescul in iubire, despre doi oameni care vor ca totul sa decurga natural, fara un „commitment” forțat. Pune accentul pe un baiat care…

- “Jumatatea mea” este o piesa care marcheaza 5 ani de la cununia civila a artistei. 5 ani de Simona Ruscu. Acest proiect face parte din urmatorul album de muzica balcanica la care se lucreaza in acest moment. De asemenea, versurile melodiei sunt dedicate tuturor celor care iubesc si cred in dragoste.…

- Sickotoy revine cu noul single „Now” alaturi de Britt Lari, o artisa de origine peruana. Dupa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, Sickotoy este unul dintre producatorii de top ai muzicii dance, motiv pentru care fiecare single al artistului poate fi considerat o invitație directa la un party care…

- Vara se nasc hiturile și iata ca inca unul a ieșit recent din studiourile muzicale. Este vorba de cea mai fresh piesa a verii care se numește “E MAMA” și este interpretata de Dumi in colaborare cu Alecsa D. Așa ca fiți atenți pe toate rețelele de socializare și YouTube și zicem sa inceapa vara in forța…

- Olivia Addams, una dintre artistele care au reușit sa se afle in fruntea topurilor din Europa Centrala și de Est cu muzica sa, lanseaza un nou single – “Fool Me Once”. Versurile spun povestea unei povești de dragoste triste, in care persoana iubita alege sa te lase pentru cel mai bun prieten al tau.…