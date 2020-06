Stiri pe aceeasi tema

- O piesa pop despre energia pe care dragostea o creeaza in jurul persoanei iubite, “Aura” este cea mai recenta piesa impartasita de Serena. Serena a debutat in industria muzicala in urma cu 7 ani, atunci cand a inceput sa inregistreze si incarce pe retelele de socializare coveruri de piese autohtone…

- Artistul din spatele proiectului DOMINO este producator, compozitor și pianist, devenind un adevarat cameleon atunci cand iși exprima personalitatea efervescenta prin muzica. Prima sa piesa, compusa și produsa de el, Shake it girl, combina diverse ritmuri și devine molipsitoare inca de la primul play.…

- Lady Gaga colaboreaza cu Ariana Grande pentru al doilea single extras de pe urmatorul album. Piesa “Rain On Me” este inclusa pe cel de-al saselea album lansat de catre Lady Gaga – “Chromatica”, material care va aparea pe 29 mai 2020. “Rain On Me” este prima colaborare dintre cele doua artiste, pentru…

- Global Records aduce un nou proiect, EM44, cu un sound special, in care personajul principal este Ema, artista care și-a inceput cariera ca songwriter. Timp de un an a pregatit proiectul EM44, de care este extrem de mandra și pentru a carui lansare avea nevoie doar momentul potrivit. “Au existat multe…

- “Not My Baby”, cel mai recent single lansat de INNA, se bucura de feedback pozitiv din partea fanilor, dar și din partea radiourilor și televiziunilor muzicale de specialitate atat din Romania, cat și din mai multe țari din Europa. Astfel ca, oficial, “Not My Baby” a fost inclus in playlistul Radio…

- “Cel mai bun cantaret” se vede si in online. De pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, Vunk aduce pe YouTube emotia si energia concertului “Deja vu”, din 2019, prin melodia “Cel mai bun cantaret”. “Cu piesa asta ne-am propus sa refacem nostalgia anilor ’90, acel brit-pop care pe noi ne-a inspirat…

- Loredana, regina muzicii romanesti, a pregatit lansarea albumului “Agurida XX (20)”. Artista a lansat pe 11 aprilie (data cand trebuia sa aiba loc concertul de la Sala Palatului) prima piesa de pe urmatorul material discografic – “Bun ii vinul ghiurghiuliu”. Loredana va lansa saptamanal cate o melodie…

- INNA revine cu un super single energic care se numește “Not My Baby”, o piesa EDM, in stilul cu care artista a devenit cunoscuta publicului. “Not My Baby” a fost compusa de Junior Oliver Frid, Lara Andersson, Michelle Buzz, Alexandra Elena Apostoleanu (INNA) și Fridolin Walcher și produsa de Freedo,…