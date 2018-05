Stiri pe aceeasi tema

- Inna a ajuns la spital. Scena pe care cânta s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut în cadrul unui turneu pe care artista îl susținea în Turcia. Cum se simte cântareata?

- Actrița de telenovele și cantareața Natalia Oreiro a fost internata de urgența in spital, fiind astfel nevoita sa iși anuleze concertele. Potrivit unui comunicat de presa transmis de purtatorul de cuvant al acesteia, Natalia a fost nevoita sa isi anuleze primul concert din turneul pe care ar fi trebuit…

- Natalia Oreiro (40 de ani) a fost internata in spital, la sfarșitul lunii martie, din cauza unor probleme de sanatatea. Artista trebuia sa susțina un concert in Tel Aviv, Israel, insa a avut nevoie urgent de ajutorul medicilor. Fanii vedetei, originara Uruguay, au fost foarte ingrijorați dupa ce purtatorul…

- Doi muncitori care lucrau la extinderea mall-ului din Sibiu au fost raniti luni dupa ce o schela s-a prabusit peste ei. Barbatii au fost transportati la spital cu fracturi si contuzii, informeaza news.ro.Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, muncitorii, de 40 si, respectiv…

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…