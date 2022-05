Stiri pe aceeasi tema

- Semnal M și Stefan Banica jr. vor concerta astazi in Piața 25 Octombrie. Concertul Semnal M va incepe la ora 18.15, iar Stefan Banica va urca pe scena din Centrul Nou la ora 22.00. Iata programul detaliat al zilei de astazi: DUMINICA, 29 mai, Piața 25 Octombrie 10-16: probe de sunet 16.00: Folkfusion…

- In prezent, Inna este una dintre cele mai cunoscute figuri ale industriei muzicale din Romania. Dupa concerte in toata Europa, dar și in afara continentului, fiind deja vedeta in Mexic, Japonia, America, Malaysia sau Chile, Inna canta și in propria țara. Inna a starnit un val de huiduieli la ultimul…

- Inna este una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi din țara și nu numai. Publicul larg se bucura de fiecare data cand artista urca pe scena, insa lucrurile nu au stat chiar așa la un concert pe care Inna l-a susținut in Satu Mare. Deși nimeni nu s-ar fi așteptat, iubita lui Deliric a fost huiduita.

- A fost scandal la Satu Mare, unde Inna a vrut sa faca spectacol, dar i-a jignit profund pe localnici. Inna a considerat ca romanii din prezenți la concertul prilejuit de Zilele Municipiului Satu Mare merita sa fie salutați in limba maghiara. In loc sa spuna in limba romana „Ce mai faci, Satu Mare”,…

- Andra și 3 Sud Est vor concerta astazi, 28 mai, de „Zilele Orasului” Satu Mare. Concertul 3 Sud Est va incepe la ora 21.00, iar Andra va urca pe scena la ora 22.45. SAMBATA, 28 mai, Piața 25 Octombrie 09-16.30 probe de sunet 17.00: Program de folk cu artiști satmareni: Geta Govor, Florin Micaș, formația…

- Iuliana Beregoi, Randi și INNA vor concerta in aceasta seara, cu ocazia „Zilelor Orasului” Satu Mare, la scena din Piața 125 Octombrie. Potrivit programului oficial al zilei de astazi, prima care va urca pe scena din Centrul Nou va fi Iuliana Beregoi (ora 19.30). Randi este așteptat de la ora 20.30,…

- Azi, 26 mai, incepe „nebunia” de „Zilele Orasului” Satu Mare. Deschiderea oficiala va avea loc la ora 18.00, in Piața 25 Octombrie. Iata programul zilei de astazi: JOI, 26 mai, Piața 25 Octombrie 18.00: Deschiderea oficiala a evenimentului cu invitații orașelor infrațite Carl Orff: Carmina Burana Concert…

- Instrumentistii Filarmonicii „Dinu Lipatti” vor concerta in deschiderea „Zilelor Orașului” Satu Mare. Evenimentul va avea loc joi, 26 mai, de la ora 18.00, in Piata 25 Octombrie. Vor concerta Filarmonica „Dinu Lipatti”, cu participarea membrilor corurilor Filarmonicii de Stat din Oradea și Targu Mureș.…