Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Romania, E.S. David Saranga, a venit, marți, in vama de la Siret pentru a treia oara in ultimele 10 zile. „Sunt aici cu echipa mea de la București, sa vedem cum putem sa ajutam refugiați. Vorbim despre israelieni care vin și trec granița, dar nu numai de israelieni. ...

- Liviu Varciu a facut din nou credit la banca, insa de data asta pentru fiica lui cea mare, Carmina. Charismaticul prezentator TV ii cumpara apartament și mașina fetei sale din relația cu Ami Teiceanu. Liviu Varciu are trei copii, Carmina in varsta de 19 ani din relația cu Ami Teiceanu și doi copii cu…

- Radu Banica și-a deschis sufletul intr-un interviu și a spus cum se ințelege, de fapt, cu Andreea Marin, dar și cu Lavinia Pirva, actuala soție a tatalui sau. Fiul cel mare al lui Ștefan Banica a vorbit și despre relația pe care o are cu Violeta, sora lui mai mica.In varsta de 20 de ani, Radu Ștefan…

- "Vreme rece, sunt -4 garade in Bucuresti la aceasta ora. De altfel, avem temperaturi negative in intreaga tara. Cele mai mari maxime vor trece usor de 0 spre 3 grade. 3 se asteapta, de altfel, si in Bucuresti. Vorbim din nou de viteze mari ale vantului la munte, in Carpatii Meridionalii se poate ajunge…

- Maia Sandu spune ca a scos Republica Moldova din izolare, însa, prof. univ. Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Române (ISPRI) are o cu totul alta parere. Potrivit lui Dungaciu, ”Republica…

- Randi, in varsta de 38 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Atunci cand a venit vorba de viața personala, interpretul nu a fost reținut și a declarat in repetate randuri cum ar vrea sa arate femeia care sa il cucereasca. Zilele acestea, cantarețul se pregatește de sarbatorile…

- Pe 25 mai 2022, germanii de la Lord Of The Lost canta la /FORM Space din Cluj-Napoca. Nu uitati ca pe 26 mai ii puteti vedea si la Bucuresti in deschidere la Iron Maiden. Primele 100 de bilete la concertul de la Cluj-Napoca vor costa doar 69 de lei si s-au pus in vanzare pe www.iabilet.ro Evenimentul…