- La Virgin Radio Romania Breakfast, vrem sa vorbim despre Oameni de bine! Astfel, dam startul unei noi campanii și ne propunem sa va povestim despre oamenii care nu pot sa stea nepasatori la ceea ce se intampla in Ucraina, oamenii care din puținul lor iși rup pentru a-i ajuta pe cei in nevoie și despre…

- ”Prima Development Group anunta vanzari record pentru companie in 2021, de peste 250 de milioane de lei. Vanzarile la nivelul anului trecut se inregistreaza in contextul extinderii proiectelor imobiliare ale dezvoltatorului in Bucuresti. Numai in Capitala, Prima Development Group a vandut in 2021 200…

- Cu o comunitate online impresionanta in social media și o ascensiune continua pe TikTok, EVA TIMUSH are toate ingredientele necesare devenirii unui star adevarat! Talentata artista s-a alaturat Global Records și in foarte scurt timp va lansa primul videoclip pentru piesa “Tattoo”. Nascuta in Republica…

- Dupa succesul de care s-a bucurat „Faded Love”, care a adunat peste 7,7 milioane de vizualizari pe Youtube, Leony a revenit cu „Remedy”. Artista a vorbit despre ce iși dorește sa transmita prin intermediul piesei, despre inspirația din spatele ei, cat și despre așteptarile pe care le are. „Remedy” a…

- „Baby Shark” a mușcat bine de tot din competiție! Videoclipul celei mai catchy melodii pentru copii de la Pinkfong a depașit pragul de 10 miliarde joi (13 ianuarie), marind diferența dintre acesta și videoclipul numarul 2, „Despacito” al lui Luis Fonsi, cu Daddy Yankee. „Suntem incantați sa anunțam…

- Nicolae Ciuca are doar o luna de mandat, dar se lauda cu realizarile pe care Romania și le-a asumat prin PNRR. Romania a atins 18 ”ținte și jaloane” din cele 21 pe care trebuia sa le adopte pana la sfarșitul anului, iar restul de 3 sunt trimise la aprobare. Ciuca a stabilit și un record: a convocat…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord se confrunta cu o criza acuta de teste anti-COVID, astfel incat guvernul scotian a fost nevoit sa decida ca au prioritate la testare lucratorii esentiali.

- Regatul Unit, confruntat cu o raspandire fulgeratoare a variantei Omicron, a inregistrat marti alte 129.471 de cazuri de COVID-19 in Anglia si Tara Galilor, un nou record de la inceputul pandemiei, noteaza AFP. Tara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 noi…