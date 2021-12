Stiri pe aceeasi tema

- Romanian House Mafia lanseaza o noua producție “Ocean Drive” in colaborare cu Chopin și Nadja. Piesa reprezinta un remake al piesei “Ocean Drive” a lui Duke Dumont. Piesa originala a fost un succes internațional, iar remake-ul ii aduce o noua sclipire. Melodia are o stare ce ii permite sa fie ascultata…

- EMAA revine cu o noua lansare in 2021. “Atat de noi” calca pe urmele Sufletului Imun in profunzimea versurilor și a interpretarii cu care am fost obișnuiți de catre EMAA. Intr-o lume a vitezei, vocea Emei te oprește din haosul cotidian și te așeaza la masa pe tine cu cele mai sincere ganduri intr-o…

- SICKOTOY vine catre voi cu o noua producție dance alaturi de Nethy Aber. “Runnin’ Out Of Love” este o piesa despre jocul fragil al iubirii. Fiecare mișcare a celor doi indragostiți din povestea piesei ii aduce mai aproape de finalul poveștii. Ritmurile melodiei sunt dansante și pline de energia specifica…

- La noua luni de la ultima piesa lansata, Bitza revine pe scena rap-ului romanesc cu o noua piesa, alaturi de Tata Vlad. Piesa Mama spunea continua seria de mesaje sociale, puternice, pe care Bitza le-a inclus in versurile sale de-a lungul intregii cariere. Iar, intr-o perioada in care sentimentele…

- Roxen a pregatit pentru susținatorii ei o super colaborare alaturi de NANE. “Strada ta” este o surpriza pentru grupurile de fani ale ambilor artiști și cu siguranța va sta pe buzele tuturor pentru o multa vreme. Piesa vorbește despre o iubire neimpartașita a doi oameni ce ar fi avut lucruri sa-și spuna,…

- ANTONIA și-a surprins fanii cu lansarea videoclipului oficial pentru single-ul “Benny Hana”, o colaborare cu Pitt Leffer și Guilty Pleasure, o piesa cu ritm oriental care pastreaza vibe-ul calduros de vara. Videoclipul a fost regizat și filmat de Kobzzon, iar locația aleasa pentru a susține vibe-ul…

- Dupa ultima sa colaborare de succes alaturi de Carla’s Dreams pentru piesa ”N-aud”, EMAA revine cu un nou single – ”Sufletu’ Imun”, o piesa personala, unde versurile te vor purta departe de agitația zilelor, de gandurile apasatoare, lasand in urma lor doar starile de bine. ”Sufletu Imun” reprezinta,…

- Supranumiti "Diamantul si Perla", cei doi artisti isi traiesc povestea de dragoste printre note muzicale. De curand, artistul a facut o declarație care i-a uimit pe toți. Ce nu iu da voie iubitei sale sa faca.