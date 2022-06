Inna a primit un bolid de 350.000 de euro. Solista a sărbătorit cu prietenii 10 miliarde de vizualizări ale pieselor sale Inna a sarbatorit aseara un record laudabil, unic pentru un artist roman. Solista al carei melodii au facut inconjurul lumii in ultimii 13 ani, ramane un artist de recunoaștere internaționala. Drept dovada ca in topul vedetelor mondiale cu cele mai multe clipuri ce depașesc un milion de vizualizari. Per total, filmulețele și streamurile sale au trecut de 10 miliarde de vizualizari. Pe numele sau Elena Alexandra Apostoleanu, solista (35 de ani) nu va uita niciodata petrecerea de aseara, mai ales ca a primit in custodie un Ferari F8 Spyder roșu, un supercar ce costa circa 350.000 de euro. Organizatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

