- Momente de bucurie pentru Alex Velea și Antonia! Zilele trecute, artistul a aflat ca a caștigat procesul de recunoaștere a paternitații lui, iar micuții Akim și Dominic vor purta numele lui de familie. Astfel, din actele copiilor va disparea numele de Castellano. In toți acești ani, artistul a trait…

- O fetița de doar 13 ani, din județul Prahova, s-a sinucis la sfarșitul saptamanii trecute. Motivul pentru care copila și-a luat viața ar fi fost dorul de mamei, plecata la munca, in Spania. Fetița, eleva la scoala din comuna Magureni, a fost gasita spanzurata de un nuc din curtea casei sale. Fata de…

- Sambata (14 aprilie) a fost o zi incarcata cu emoții pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Slujba de creștinare a fetiței lor, Bella Victoria Margot, a avut loc la o biserica din apropierea casei lor din Corbeanca. Fetița a avut patru nași, cuplul format din Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu, dar…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, turneu dotat cu premii totale in valoare de de 7.972.535 dolari, a declarat dupa ce s-a impus in finala cu 6-3, 6-2 cu Daria Kasatkina din Rusia, ca inca nu-i vine sa creada ca a castigat primul trofeu din cariera ei.…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Un nou scandal de plagiat in Statele Unite. Cantareața Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican, care sustine ca piesa "We Can’t Stop", lansata in 2013, seamana izbitor cu o melodie pe care el a lansat-o acum trei decenii.