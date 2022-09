Stiri pe aceeasi tema

- MAPAMOND. Regina Elisabeta a II-a a fost condusa astazi pe ultimul drum. Peste 500 sute de lideri s-au aflat la Londra, orașul care a devenit pentru o zi capitala unei lumi intregi, luand parte la momentul care marcheaza apusul unei intregi epoci! Președintele Klaus Iohannis, Majestatea Sa Margareta…

- La finalul unor funeralii de stat urmarite de milioane de oameni din intreaga lume, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este condusa acasa la indragitul sau Castel Windsor pentru a fi inmormantata intr-o capela mica, in cadrul unei ceremonii private, relateaza Reuters.

- De ce au fost transportați marii oficiali cu autobuzul la sicriul Reginei Elisabeta Slujba de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a va avea loc astazi la Westminster Abbey din Londra. In urma slujbei, Regina va fi inmormantata la Capela St. George de la Castelul Windsor, unde a fost inmormantat și…

- Presedintele american Joe Biden s-a recules duminica la sicriul reginei Elisabeta a II-a la Londra, la fel ca multi lideri straini veniti pentru funeraliile suveranei britanice. In fața catafalcului, Joe Biden, insotit de prima doamna a SUA, Jill Biden, a facut semnul crucii si a dus scurt mana la inima.…

- In aceasta perioada, Marea Britanie are parte de momente istorice. Astazi, 14 septembrie 2022, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a parasit Palatul Buckingham pentru totdeauna. Iata unde va ramane sicriul suveranei pana in ziua inmormantarii.

- Ce legatura are principesa Margareta cu familia regala britanica. Ea a fost invitata la inmormantarea reginei Elisabeta a II a, iar custodele Coroanei din Romania, și prințul consort Radu Duda vor lua parte la funeraliile suveranei Marii Britanii, potrivit unui comunicat al Casei Regale.

- Canada l-a proclamat pe Charles drept Rege sambata in cadrul unei ceremonii simbolice care a avut loc la reședința oficiala din Ottawa a guvernatorului general, reprezentantul monarhului in Canada care indeplinește atribuțiile de șef al statului in numele coroanei, relateaza Reuters . Premierul canadian…

- Cel mai longeviv monarh britanic a participat marți, 7 septembrie, la ultimul eveniment public inainte sa se stinga din viața. Atunci a numit-o pe Liz Truss noul premier al Marii Britanii, la Balmoral, in Scotia. Joi, suverana s-a stins, la 96 de ani. Ceremonia de investire a lui Truss ca prim-ministru…