Un caz cum, probabil, nu s-a mai vazut niciodata in Romania s-a intamplat de curand la Vaslui. Oamenii au sapat groapa pentru cel decedat, lumea s-a adunat la biserica, dar in final mortul nu a mai fost adus. Mortul este un barbat de 75 de ani, care decedat zilele trecute și urma sa fie inmormantat […]