- Suspendarea acreditarii Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) este o masura administrativa care nu afecteaza functionalitatea unitatii spitalicesti, precizeaza Ministerul Sanatatii.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații (MS) Horațiu Moldovan a explicat astazi, in emisiunea "Adriana Nedelea LA FIX", de ce managerul Spitalului Floreasca a raportat dupa cinci zile cazul femeii care a ars pe masa de operație și ulterior a murit."Managerul spitalului a afirmat ca acesta nu a anunțat…

- Politia Capitalei a anuntat ca Serviciul Omoruri a preluat cazul femeii incendiate la Spitalul Floreasca. Initial, in acest caz s-a autosesizat Serviciul Investigatii Criminale care incepuse cercetarea pentru vatamare corporala. Odata cu decesul femeii, cercetarea se face pentru omor din culpa. "Avand…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a declarat ca spera, ca dupa decesul femeii care a luat foc la Floreasca, sa invațam cu toții astfel incat in niciun spital din Romania sa nu mai existe o astfel de situație.Ministerul Sanatații anunța ca transmite condoleanțe familiei indoliate a pacientei…

- Keky, artistul pe tocuri asa cum il stie o tara intreaga, a suferit prima operatie de feminizare faciala dintr-un lung sir de interventii. Keky a fost operat luni, la Cluj, iar totul a decurs foarte bine.

- Reținut de polițiști Tanarul din Cergau care, beat fiind, a provocat un accident rutier mortal și a fugit de la locul producerii lui, a fost reținut. Azi, 13 noiembrie, va fi prezentat in fața magistraților, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 12 noiembrie 2019, polițiștii din Blaj au…

- Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit in ultima perioada, Mihai Constantinescu s-a stins in aceasta seara. In urma cu cateva zile, sotia artistului Simona Secrier anunta ca Mihai Constantinescu se simtea mai bine dupa luni de stat in coma. "Mihai…

- Tottenham a anuntat ca portarul Hugo Lloris, care a suferit o dislocare a cotului stâng, nu are nevoie de operatie, dar nu îsi va mai relua antrenamentele în acest an, informeaza lequipe.fr. Capitanul nationalei Frantei si al echipei Tottenham s-a accidentat, sâmbata,…