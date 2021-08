Stiri pe aceeasi tema

- “Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 32,8% in trimestrul II 2021 fata de trimestrul II 2020. In aceeaṣi perioada, inmatricularile noi de vehicule pentru transportul marfurilor au crescut cu 37,7% comparativ cu trimestrul II din anul anterior. In trimestrul…

- Banca Centrala a Italiei a previzionat vineri ca economia tarii va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,4% in 2022, inregistrand o redresare sustinuta, dupa declinul record provocat anul trecut de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres. In buletinul sau economic…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 60,8% in primul trimestru al acestui an, in scadere de la 65,8% in trimestrul anterior, iar rata somajului a urcat la 6,1%, fata 5,2% in trimestrul anterior, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica,…

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primul trimestru din 2021 o scadere cu 3,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut, volumul marfurilor descarcate majorandu-se cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate a scazut cu 6,3%, conform datelor centralizate de Institutul National…

- Numarul locuintelor date in folosinta in primul trimestru al anului in curs s-a ridicat la 14.302, cu 617 mai putine fata de perioada corespunzatoare din 2020, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres. Pe medii de rezidenta, in trimestrul…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in primul trimestru al acestui an, 20,356 miliarde lei, in crestere cu 9,9%, comparativ cu trimestrul I 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), arata News.ro. ”In trimestrul I 2021, comparativ…