Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -20.5% fata de martie 2021, atingandu-se un nivel de 844.187 unitați. Pe primele trei luni din 2022: – au fost inmatriculate 2.245.976 unitați, o scadere cu -12.3% fata de perioada similara din 2021. – au fost…

- In primele 3 luni ale anului, cautarile și vanzarile de bilete de avion au depașit nivelul anului 2019. Italia, Marea Britanie, Spania, Germania și Franța sunt principalele țari alese de turiștii romani in prima parte a acestui an.

- Mai multe tari europene, printre care Germania, Franta, Italia si Marea Britanie, au ridicat prea brusc masurile anti-COVID si se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor cu subvarianta BA.2 de coronavirus, a declarat marti directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- Mai multe tari europene, printre care Germania, Franta, Italia si Marea Britanie, au ridicat prea brusc masurile anti-COVID si se confrunta cu o crestere importanta a cazurilor de COVID, a declarat directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans

- Inmatricularile de masini noi in Europa s-au deteriorat si mai mult in februarie, dupa ce au atins un minim record in ianuarie, deoarece intreruperile lantului de aprovizionare au continuat sa afecteze sectorul auto din intreaga regiune, potrivit datele Asociatiei producatorilor de automobile din regiune…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in februarie cu 5,4%, pana la 804.028 de unitati, marcand a opta luna consecutiva de scaderi. Inmatricularile de masini au variat puternic de la o tara la alta, cu scaderi…

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor aflate in zona roșie, iar țari precum Italia, Franța, Spania, Germania sau Portugalia se regasesc pe aceasta lista. CONSULTAȚI AICI HOTARAREA CNSU LISTA COMPLETA A ȚARILOR AFLATE IN ZONA ROȘIE La revenirea…