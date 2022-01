Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut, în 2021, cu 4.07%. Ce mărci au preferat românii Inmatricularile de autoturisme noi au scazut, in 2021, cu 4.07%. Ce marci au preferat romanii. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut, in decembrie 2021, cu 25.77%fata de decembrie 2020, atingand un volum de 11.858 unitați. Pe intreg anul 2021, nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 121.208 unitați, o scadere de 4.07% comparativ cu aceeași perioada din 2020, respectiv 126.351 unitați. In ceea ce privește autoturismele second-hand inmatriculate pentru prima oara in Romania, volumul acestora a atins in decembrie 2021 cifra de 27.238 unitati o scadere… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

