Înmatriculările de autoturisme noi în UE, mai mari decât anul trecut Inmatricularile de autoturisme noi in UE, mai mari decat anul trecut. In luna iunie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +10,4% fața de iunie 2020, atingandu-se un nivel de 1.048.143 unitați. Pe primele sase luni din 2021: – au fost inmatriculate un numar de 5,361,857 autoturisme reprezentand o crestere cu +25.2% fata de perioada similara din 2020. – au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi, fata de primele sase luni din 2020 in Italia (+51.4%), Spania (+34.4%), Franta (+28.9%) si Germania (+14.9%). – Romania se situeaza pe… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agricultura ecologica in Europa acopera 13 milioane de hectare sau aproximativ 8% din suprafața agricola totala. Spania (17,3%), Italia (15,7%), Franța (15,1%) și Germania (9,4%) impart mai mult de jumatate din suprafețele alocate acestui tip de agricultura. Obligatorie in Uniunea Europeana de la 1…

- Premierul va purta discuții cu Fondul Monetar Internațional cu privire la situația economiei.Fondul Monetar International si-a imbunatatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania,…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Potrivit ACAROM, in luna aprilie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +218.6% fața de aprilie 2020, atingandu-se un nivel de 862.226 unitați. Pe primele patru luni din 2021: –au fost inmatriculate un numar de 3,422,439 autoturisme reprezentand o creștere cu +24.4%…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza…

- O tanara de 18 ani si mama ei au fost arestate, iar un prieten al lor a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au stabilit ca, in decurs de mai multi ani, cei trei au trimis numeroase tinere sa se prostitueze, in Romania si in mai multe tari din Europa, informeaza…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Romania s-a situat pe locul sase in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste productia de grau obtinuta in 2020, cu un total de 6,41 milioane de tone, recolta din 2020 fiind mai mica cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) fata de 2019 din cauza secetei pedologice extreme, potrivit datelor provizorii…