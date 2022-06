Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 33,3% în primele cinci luni Un numar de 47.111 autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in primele cinci luni, in crestere cu 33,3% fata de cele 35.346 de masini inmatriculate in perioada similara din 2021, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA). „Daca ne raportam la anii anteriori, luna mai 2022 este in crestere cu 41,2% fata de perioada similara din anul 2020 si cu 21,8% in scadere fata de mai 2019.”, sustin reprezentantii APIA. In piata nationala, Top 10 marci autoturisme, plus autovehicule comerciale, dupa cinci luni din 2022, este condus de catre Dacia (12.842 unitati),… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

